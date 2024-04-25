«Выманили и связали»: мать убитой в Евпатории девушки о деталях трагедии Мать убитой в Евпатории девушки заявила, что погибшую выманили из дома и связали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое охранников торгового центра в Евпатории выманили из дома и жестоко убили девушку, сообщила NEWS.ru ее мать. Она подчеркнула, что никакого конфликта между ее дочерью и убийцами не было.

24 апреля региональные СМИ распространили информацию о том, что в Евпатории двое мужчин изнасиловали, задушили и попытались сжечь 23-летнюю девушку. Семья, волонтеры и полиция искали ее несколько дней, в итоге нашли труп в большой сумке, закопанной в землю.

Полиция установила, что убийцами оказались охранники из местного ТЦ. Правоохранителям мужчины заявили, что между ними и жертвой вспыхнул конфликт, после чего они с ней расправились. Однако мать пострадавший опровергает эти показания.

Никакого конфликта у моей дочери с ними не было. Они ее выманили из дома, сразу завязали глаза и связали. Дальнейшая судьба убийц уже решена нами. <...> Они уже под арестом. Навсегда. Без единого шанса на освобождение., — сказала женщина.

Обвиняемых в убийстве по решению суда заключили под стражу. Они пробудут в СИЗО до 22 июня.

Ранее в поселке Яйва Пермского края изнасиловали и убили 21-летнюю местную жительницу Александру Шелунцову. Девушку искали с 20 апреля, а 23 апреля ее тело, наполовину погруженное в воду, обнаружили в канаве. На теле девушки были синяки, причиной ее смерти стало удушье. Уточняется, что в день пропажи супруг Александры попросил ее накопать червей, поскольку хотел сходить на рыбалку.