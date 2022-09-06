Вылетевший в Сочи самолет возвращается в Екатеринбург из-за неисправности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии»

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», совершавший рейс из Екатеринбурга в Сочи, возвращается в аэропорт вылета. Причиной стала неисправность в системе уборки шасси, выявленная при взлете, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что лайнер вырабатывает топливо, чтобы совершить посадку в аэропорту Кольцово.

Во время выполнения рейса U6-305 по маршруту Екатеринбург — Сочи на этапе взлета обнаружилась неисправность в системе уборки шасси, — цитирует агентство сообщение авиакомпании.

В Сочи пассажиры рейса отправятся на резервном самолете, который уже подготовили к полету.

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры отметили, что на борту 162 пассажира, шестеро из которых несовершеннолетние, а также шесть членов экипажа. Опасного груза в самолете нет.

Ранее стало известно, что у побережья Латвии 4 сентября разбился частный самолет, для помощи которому вылетели истребители НАТО. Судно зарегистрировано в Австрии. Самолет Cessna 551 летел из города Херес на юге Испании без конкретного пункта назначения. Пилоты дважды меняли курс: в Париже и Кёльне.