Вылетевший на встречку водитель разбился под Новосибирском

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Смертельное ДТП произошло на автодороге Р-255 «Сибирь» в Новосибирской области, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. Водитель Daewoo Nexia выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя автомобилями подряд — Honda Freed и Мan, в результате чего он погиб от полученных травм на месте.

Его пассажиры 1998 и 1999 годов рождения получили травмы. Ранена также пассажирка автомобиля Honda — женщина 1965 года рождения.

Ранее один человек погиб в результате аварии с участием двух машин и фургона на МКАД. Грузовик на полной скорости протаранил остановившийся на третьей полосе легковой автомобиль, рядом с багажником которого стояли три человека. На кадрах видно, что один из мужчин успел оттащить другого. Третий же попал под колеса, спустя час он скончался от полученных травм.

До этого на внутренней стороне 41-го километра МКАД в столице произошло столкновение грузового автомобиля и такси. Грузовик, двигающийся на приличной скорости, наткнулся на легковушку, из-за чего врезался в разделительное заграждение и почти перевернулся. При этом содержимое грузовика высыпалось на проезжую часть. До этого четыре машины попали в аварию в Москве: легковой автомобиль занесло, он зацепил фуру и врезался еще в две машины. В Сети опубликовали видео дорожного происшествия.