Вылетевший из Сахалина самолет запросил экстренную посадку Самолет «Авроры» экстренно вернулся в аэропорт Сахалина из-за разгерметизации

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Экипаж самолета DHC 8-400 авиакомпании «Аврора», следовавшего в Харбин, спустя 40 минут полета запросил экстренную посадку в аэропорту вылета в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Причиной произошедшего называется разгерметизация. Информации о пострадавших нет, судно обследуют специалисты.

Через 40 минут после вылета самолет DHC 8-400, перевозчик — авиакомпания «Аврора», совершил вынужденную посадку на аэродром вылета, — говорится в сообщении.

Транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Сотрудники ведомства дадут оценку соблюдению требований при подготовке судна к вылету.

Ранее сообщалось, что Boeing 737 авиакомпании «Россия», следовавший рейсом из Красноярска в Благовещенск, случайно залетел в Китай на высоте менее 900 метров. Экипаж тянул время перед посадкой. В Росавиации назвали произошедшее авиационным инцидентом. Самолет провел в воздушном пространстве Китая несколько минут, после чего приземлился в аэропорту Игнатьево.

В марте у самолета Boeing 737-900 американской компании Delta Airlines загорелся двигатель во время набора высоты. Вылетевшее с острова Аруба на юге Карибского моря воздушное судно сделало четыре круга над ним после того, как пилот сообщил пассажирам о технической неисправности и принял решение вернуться в аэропорт вылета.

В декабре власти Норвегии запретили совершить посадку в аэропорту российскому самолету Nordwind Airlines с умирающим мужчиной на борту. Воздушное судно было вынуждено вернуться в Москву, там оно приземлилось в аэропорту Шереметьево. Пассажира сразу отправили в больницу.