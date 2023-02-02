Наркоторговец избил дочь подруги ковшом за выключенный звук у телевизора На Камчатке мужчина избил дочь знакомой ковшом за выключенный звук у телевизора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Камчатке в колонию отправили 40-летнего местного жителя, который избил руками и металлическим ковшом 16-летнюю дочь своей подруги из-за того, что она выключила звук на телевизоре, передает пресс-служба краевой прокуратуры. Мужчина находился на испытательном сроке за сбыт наркотиков. После побоев несовершеннолетней против него завели дело об умышленном причинении легкого вреда здоровья и заменили назначенный ранее условный срок по делу о наркоторговле на реальный. По совокупности статей в колонии общего режима мужчина проведет 4,5 года.

Как установил суд, в сентябре 2022 года обвиняемый, находясь в гостях у своей знакомой, разозлившись на ее 16-летнюю дочь за то, что она выключила звук на работающем телевизоре, нанес ей удары по голове и телу, в том числе металлическим ковшом, причинив несовершеннолетней закрытую черепно-мозговую травму и иные повреждения, — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Также мужчину обязали выплатить пострадавшей 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Абьюзер заключен под стражу в зале суда.

Количество преступлений против несовершеннолетних в России резко выросло, сообщили ранее в МВД. С 2020 года таких правонарушений стало больше на 19,5%. За минувший год правоохранители зарегистрировали 113,3 тысяч подобных кейсов. Предположить, что может быть причиной такой динамики, в полиции не смогли.