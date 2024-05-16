Выкидыш в туалете больницы: почему юной россиянке не сохранили беременность

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирске 18-летняя девушка не смогла выносить ребенка и обвинила врачей в нерасторопности при оказании помощи. Подробности истории читайте в материале NEWS.ru.

Сильно болел живот

18-летняя Ирина (имя изменено) из Новосибирска вынашивала первую беременность, но что-то пошло не так уже в первом триместре. На шестой неделе у нее сильно заболел живот, рассказывает «КП-Новосибирск». Ирина вызвала скорую, опасаясь за сохранность плода. Но подозрения гинеколога противоречили первым результатам УЗИ, уверена девушка.

«В больнице гинеколог очень грубо осмотрела — было больно. А потом сказала, что у меня подозрение на внематочную беременность и надо делать операцию. Я сразу показала ей предыдущее УЗИ, где четко было видно, что внематочной беременности у меня быть не может», — рассказала Ирина.

На просьбу девушки провести УЗИ повторно врачи ответили отказом. Также напугали, что без операции она может умереть. В итоге пациентка подписала бумаги о госпитализации и стала ждать операции.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Выкидыш случился в туалете раньше операции

По словам девушки, она пять часов ждала, пока к ней придет кто-то из врачей. Тем временем боли усиливались. Уйти из больницы ей тоже не разрешили.

«Боли усиливались, но ко мне никто из врачей не подходил. На мой вопрос, как долго мне ждать доктора, медсестры говорили: „Сиди и жди, как только, так сразу, не надо задавать глупых вопросов“. Я хотела уже уйти и поехать в другую, платную клинику, но медсестры заявили, что никуда меня не выпустят. А если я хочу написать отказ от госпитализации, надо, опять же, дождаться врача», — рассказала Ирина.

Обезболивающие пациентке давать отказались. В итоге у Ирины открылось кровотечение. Она пошла в туалет, где у нее и случился выкидыш.

«[В туалете] не было никаких салфеток или туалетной бумаги, чтобы хоть что-то подложить и не пачкать одежду. Я начала просить, чтобы скорее что-то сделали, что я теряю ребенка. На что на меня наорали и сказали ждать. Спустя почти пять часов после того, как я оказалась в этой больнице, у меня случился выкидыш, я в тот момент была в туалете. И только спустя примерно полчаса ко мне пришла врач», — говорит девушка.

В итоге Ирине ничего не осталось, кроме как подписать отказ от госпитализации и покинуть стационар.

Могли ли врачи спасти плод?

Девушка уже обратилась с жалобами в Росздравнадзор и Территориальный фонд медицинского страхования. По ее словам, после выкидыша она обратилась за консультацией к другому врачу с результатом первого УЗИ. Медик подтвердила ей, что беременность можно было сохранить.

«Она объяснила, что у меня была абсолютно нормальная беременность, которую можно было спасти, если бы мне вовремя сняли гипертонус матки. То есть сразу бы положили на сохранение, а не заставили ждать операцию», — говорит Ирина.

Врач-гинеколог Любовь Ерофеева не была так однозначна. По ее словам, УЗИ на ранних сроках не может показать всех особенностей течения беременности. Диагноз ставили по симптомам, полагает доктор.

«Внематочная беременность — один из самых сложных в постановке диагнозов. УЗИ на ранних сроках, которое делала девушка, к сожалению, не показывает всей картины. Вероятно, врачи предположили такой диагноз, исходя из того состояния, в каком поступила пациентка. Их действия были верными: они госпитализировали девушку, чтобы наблюдать за ней и поставить окончательный диагноз», — объясняет Ерофеева.

Она добавила, что в таких случаях часто приходится удалять маточную трубу, но в случае девушки все обошлось без этого вмешательства. Теперь ей необходимо восстановить свое репродуктивное здоровье и не торопиться со следующей беременностью.

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