https://static.news.ru/photo/1c129f9c-57cf-11ea-93a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press/Global Look Press

Индивидуальные программы социально-экономического развития наиболее проблемных регионов России должны помочь им выйти из зоны бедности. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

Он напомнил о решении оказать поддержку десяти наименее развитым субъектам Федерации, где сложилась непростая социально-экономическая ситуация. Такие регионы будут до 2024 года получать по пять миллиардов рублей из федерального бюджета, передаёт ТАСС. Если показатели развития окажутся успешными, в дальнейшем будет дополнительно выделено до пяти миллиардов, уточнил премьер-министр.

В ближайшее время индивидуальные программы социально-экономического развития должны быть представлены в правительство. Мишустин отметил, что конкретные регионы были выбраны в связи с тем, что там, как правило, нет собственной сырьевой базы, поэтому необходимо создавать новые точки роста.