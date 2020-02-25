Индивидуальные программы социально-экономического развития наиболее проблемных регионов России должны помочь им выйти из зоны бедности. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин.
Он напомнил о решении оказать поддержку десяти наименее развитым субъектам Федерации, где сложилась непростая социально-экономическая ситуация. Такие регионы будут до 2024 года получать по пять миллиардов рублей из федерального бюджета,
В ближайшее время индивидуальные программы социально-экономического развития должны быть представлены в правительство. Мишустин отметил, что конкретные регионы были выбраны в связи с тем, что там, как правило, нет собственной сырьевой базы, поэтому необходимо создавать новые точки роста.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава кабмина
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