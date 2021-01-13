Минсвязи Омской области проверит жалобы ловившего Сеть с берёзы студента

Студент и блогер из Омской области Алексей Дудоладов неоднократно жаловался на сложности с доступом в Интернет. Ему приходилось залезать на берёзу, чтобы выйти в Сеть для занятий на удалёнке. Министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития региона намерено доказать, что в деревне Станкевичи нет проблем с Интернетом.
Представитель ведомства
Алексей Дудоладов рассказал о своих сложностях в ноябре 2020 года. Он записал видеообращение к главе региона Александру Буркову, в котором от лица всех учащихся вузов попросил решить вопрос с некачественной связью во время дистанционного обучения, передавал NEWS.ru. В январе 2021 года студент заявил, что упал с дерева, на которое ему приходилось взбираться, чтобы выйти в Интернет.