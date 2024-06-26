Выгоревшая после обстрела синагога Келе-Нумаз в Дербенте попала на видео

Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru

Корреспондент NEWS.ru показал видео из синаноги Келе-Нумаз в Дербенте, которую группа боевиков подожгла в ходе теракта 23 июня. На опубликованных кадрах видно, что здание, которое было построено в 1914 году и являлось предметом исторического и архитектурного наследия республики, полностью выгорело.

Президент Федерации еврейских общин раввин (ФЕОР) Александр Бородаранее сообщил, что в результате пожара, который устроили террористы в синагоге Дербента, были уничтожены свитки Торы. Восстановить их возможно только ручной переписью, добавил он. Как правило, в синагогах хранится не менее трех писаний, которые выносят во время праздников.

Ранее администрация главы Дагестана опубликовала видео из синагоги Келе-Нумаз в Дербенте, которую накануне сожгли при теракте. На кадрах видно, что синагога очень сильно выгорела. Одно из внутренних помещений полностью повреждено. На фасаде здания заметны следы огня. Продолжается оценка ущерба.

23 июня в Дербенте и Махачкале террористы совершили нападения на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Жертвами атаки стали 20 человек, еще 46 пострадали. 24, 25 и 26 июня объявили днями траура в регионе. По неподтвержденным данным, убийство протоиерея в Дербенте планировалось террористами заранее — подготовка к атаке длилась месяц.