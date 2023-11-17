Выехавший на встречку автомобиль спровоцировал ДТП во Владивостоке Четыре человека пострадали при столкновении двух иномарок во Владивостоке

Фото: t.me/prim_police

Четыре человека пострадали при столкновении двух иномарок на мосту через бухту Золотой Рог во Владивостоке, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. Представители ведомства отметили, что ДТП произошло по вине выехавшего на встречную полосу водителя.

Мужчина за рулем Toyota Passo двигался со стороны улицы Калинина по Золотому мосту по встречной полосе, из-за чего столкнулся с автомобилем Lexus, которым управлял 18-летний молодой человек. В результате происшествия четыре участника дорожного движения получили травмы — оба водителя и их пассажиры, в том числе 17-летняя девушка.

Ранее в Приморье произошло 37 дорожно-транспортных происшествий из-за гололедицы, в результате столкновений повреждения получили 66 автомобилей. Один человек погиб. Гололедица же стала причиной ДТП с пассажирским микроавтобусом в этом регионе. Водитель не смог удержать машину на трассе и перевернулся. В салоне находились дети. Восемь из них получили травмы, шестеро госпитализированы. Позднее в Сети появились кадры с места аварии.

Также два автомобиля разбились всмятку при ДТП в Кингисеппе. Пострадали шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних. Все они были госпитализированы.