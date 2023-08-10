Выбросы ядовитого вещества выявлены в двух округах Омска Минприроды Омской области выявило в воздухе опасный хлорид водорода

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Выбросы ядовитого хлорида водорода выявлены в двух округах Омска, сообщается на сайте ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Данное вещество может вызывать удушье, кашель и воспаление верхних дыхательных путей при вдыхании.

[В среду], 9 августа 2023 года, содержание хлорида водорода составило 2,1 ПДК в Октябрьском округе и 2,7 ПДК в Советском округе. Уровень загрязнения атмосферного воздуха был повышенный, — говорится в сообщении.

В ночь с 9 на 10 августа на территории Омска действовал режим неблагоприятных метеорологических условий, объявленный минприроды региона. В период его действия промышленные предприятия Омской области должны снизить выбросы как минимум на 20%. Отмечается, что в последние две недели этот режим вводится практически ежедневно. По данным регионального ведомства, наличие вредных веществ в атмосферном воздухе свидетельствует о том, что предприятия не соблюдают предписания властей.

В среду, 2 августа, в Красноярске был введен режим «черного неба», неблагоприятным метеоусловиям была присвоена первая степень опасности. Метеорологи уточняют, что такой режим вводится при безветренной погоде, способствующей накоплению вредных веществ в воздухе.