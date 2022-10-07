Выбросившую детей на мороз россиянку приговорили к 20 годам заключения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Саратовский областной суд приговорил к 20 годам колонии общего режима выбросившую детей на мороз в декабре 2021 года жительницу поселка Прокудино Веру Зайцеву, сообщает РЕН ТВ. В прошлом году женщину арестовали за то, что она попыталась задушить сына и дочь шарфом из-за непослушания. После того, как она сочла их за мертвых, Зайцева выбросила детей в сугроб, в то время как на улице стоял 20-градусный мороз.

Замерзших в овраге малышей нашли прохожие. Врачам удалось спасти лишь пятилетнюю девочку. Ее восьмилетний брат скончался.

После того, как Зайцеву задержали, убийца попыталась оправдаться умопомешательством. Ее игра не показалась следователем убедительной, экспертиза признала женщину вменяемой. После этого она созналась в убийстве и объяснила преступление тем, что дети росли непослушными. Из-за этого у них, как посчитала Зайцева, нет никакого будущего.

В феврале Минздрав Саратовской области сообщил, что врачи завершили лечение пятилетней девочки, которую душила, а позже выставила на мороз мать. Как было указано, медики в течение 1,5 месяцев провели комплексное лечение, завершившееся успешно. Врачи отметили, что к февралю у девочки зажила кожа, и она начала питаться самостоятельно.

В августе в Нижнем Новгороде мужчина напал на пятилетнего мальчика, попавшего в его ребенка мячом. Инцидент сняли на видео, которое быстро разлетелось по соцсетям. Все произошло на футбольной коробке, куда зашел отец с младенцем в коляске. В тот момент детвора играла в футбол. Один из ребят неудачно пнул мяч и попал по коляске, после чего разъяренный мужчина одним ударом повалил его на землю и ударил ногой в спину.