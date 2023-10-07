Дельфин выбросился на побережье в Приморье и не хочет уплывать

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Дельфин выбросился на берег на острове Попова в Пограничной бухте Приморского края, сообщает Prim.News со ссылкой на очевидцев. По данным издания, неравнодушные жители пытались оттащить животное в воду, но оно возвращалось обратно.

Интернет-пользователи предположили, что животное может быть больным и у него нет сил самостоятельно держаться на плаву. В таком случае его возвращение на глубину может оказаться смертельным.

В июле в Сочи штормом на берег выбросило двух дельфинов. На видео попало то, как сотрудники и посетители пляжа «Чайка» в Адлере пытались вытолкнуть животных обратно в море. Людям с трудом удалось вернуть дельфинов в привычную среду обитания.

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