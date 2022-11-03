Выброшенные в море дельфины из Севастополя находились под арестом

Фото: Jorge Sanz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дельфины, которых владелец крымского дельфинария Владимир Калниболотский выпустил в открытое море, находились под арестом арбитражного суда Севастополя, рассказал в беседе с Lenta.ru бывший сотрудник организации Степан Оськин. По его словам, животных арестовали из-за иска соучредителей ООО «Биологическая станция», откуда Калниболотский взял себе в аренду животных с правом продажи или аренды третьим лицам. Понимая, что суд не встанет на его сторону, владелец дельфинария выпустил животных.

Калниболотский сдал себе в аренду животных от «Биологической станции» с правом продажи или аренды третьим лицам. С этим не были согласны соучредители «Биологической станции», и от лица соучредителей был подан иск в арбитражный суд Севастополя. <...> Но Калниболотский, понимая, что суд, скорее всего, он не выиграет и договор аренды признают недействительным, совершил противоправные действия, — сообщил Оськин.

Соучредители «Биологической станции» пытались разорвать отношения с Калниболотским, но не могли из-за устава организации, согласно которому отстранить его от директорства можно было только единогласным решением учредителей, пояснил бывший сотрудник дельфинария. По его словам, дочь Калниболотского являлась соучредителем и написала на отца доверенность, из-за чего принять единогласное решение было невозможно.

Оськин негативно отозвался о работе под руководством Калниболотского. По его словам, мужчина мог устраивать пьянки на работе и заставлять подчиненных выполнять преступные приказы.

Работать под его руководством — это просто ужас. Это постоянные пьянки на работе, это преступные приказы, противоречащие тренерской этике и моральным принципам человека, — рассказал Оськин.

Сам Калниболотский сообщил, что у него кончились деньги на содержание животных. По словам мужчины, дельфинам было плохо в неволе, поэтому Калниболотский позволил им уплыть в Черное море.

Депутат Владимир Бурматов ранее заявил, что в России необходимо принять закон о запрете вылова морских млекопитающих в культурно-просветительских целях. Данная ситуация, по мнению депутата, доказывает, что животных вылавливают из соображений наживы и эксплуатируют, а когда они начинают приносить проблемы, от них просто избавляются.