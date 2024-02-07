Стало известно о травмах девочки, выброшенной из окна в Казани Выброшенная в Казани в окно годовалая девочка получила перелом руки и ушиб

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Следственный комитет Татарстана сообщил, что годовалая девочка, которую в Казани пьяный отец выбросил из окна жилого дома, получила перелом руки и ушиб головного мозга. По данным ведомства, возбуждено уголовное дело, подозреваемого задержали.

По факту покушения на убийство малолетнего следователями возбуждено уголовное дело. В настоящее время мужчина задержан. По предварительным данным, он находился в состоянии опьянения, — говорится в заявлении.

Ранее свидетельница происшествия Ирина сообщила NEWS.ru, что неадекватный мужчина пытался отбиваться от полицейских во время задержания. По данным Mash Iptash, мужчине показалось, что дома начался пожар. Ребенка увезли в больницу. Канал написал, что в момент ЧП в квартире находились еще двое детей — трехлетний мальчик и двухнедельный младенец. Отмечается, что их мать пыталась помешать мужу, который является отцом только младшего ребенка.

В середине января стало известно о смерти двухлетнего ребенка в Новой Москве. Мать мальчика оставила его и еще троих детей одних в квартире, а когда вернулась, обнаружила сына мертвым. По одной из версий, двухлетний ребенок мог утонуть в ванне. Однако оставалось неясным, как он сумел туда забраться.