Вулкан Эбеко выбросил столб пепла в Сахалинской области Вулкан Эбеко выбросил столб пепла на курильском острове Парамушир

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Вулкан Эбеко выбросил столб пепла на курильском острове Парамушир утром во вторник, 26 декабря, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области. В ведомстве отметили, что пепел поднялся на высоту 2,8 километра над уровнем моря.

На вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2,8 километра над уровнем моря. Шлейф распространился в восточном направлении на расстояние более пяти километров, — подчеркнули представители пресс-службы.

Ранее на исландском полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана вследствие землетрясения магнитудой 4,2. В Метеорологическом центре Исландии сообщили, что катаклизм зафиксировали к северу от города Гриндавик на юго-западе страны. Власти объявили чрезвычайное положение «в связи с высоким уровнем сейсмической активности» на территории юго-западного полуострова Рейкьянес, где и находится город Гриндавик.

До этого сообщалось о землетрясениях в двух российских регионах — на Сахалине, в центральной части, и в Бурятии. Магнитуда подземных толчков в обоих субъектах РФ достигала 5,0, их ощущали жители некоторых поселков. В результате никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.