Выброс метана и пожар произошли на мусорном полигоне на Кубани

Выброс метана произошел на мусорном полигоне на Кубани, сообщает оперштаб региона в Telegram-канале. В результате вспыхнул пожар, его площадь сейчас составляет 2,5 тысячи «квадратов».

ЧП произошло на мусорном полигоне МУП «Универсал», расположенном между Темрюком и станицей Голубицкой. Информация о пожаре поступила в 02:25, а уже к 04:40 удалось локализовать очаг возгорания. В настоящее время на месте происшествия проводится проливка, засыпка грунтом и контроль за дымовыми точками. В тушении пожара задействовано 13 человек и восемь единиц техники.

Ранее сообщалось, что нефтеперерабатывающий завод в городе Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае временно остановил работу, после того как в ночное время была совершена попытка атаки беспилотных летательных аппаратов со стороны украинских сил. Директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев заявил, что на завод прилетели 10 беспилотников.

Также в Сети был опубликован момент взрыва в Славянске-на-Кубани. На кадрах можно увидеть мощный взрыв вдали, который озаряется яркой вспышкой. После этого на месте удара начинается активное горение.