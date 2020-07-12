Выборы верховного ламы состоятся в Туве осенью

https://static.news.ru/photo/2a52b8dc-c43d-11ea-832d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Malkov/Global Look Press

В правительстве Тувы сообщили, что выборы нового верховного ламы состоятся осенью.

Последний верховный лама Тувы Джампел Лодой скончался 23 июня после заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщил глава республики Шолбан Кара-оол. По его словам, все буддисты РФ молились за выздоровление Лодоя. Однако, сказал политик, коварство коронавируса в том, что болезнь затрагивает застарелые недуги, усугубляя их. Кара-оол также обратился к молодёжи, которая думает о возможной лёгкой форме COVID-19.

Управление Камбы-ламы сообщало, что осенью пройдут выборы, — сообщили РИА Новости в ведомстве.

44-летний Джампел Лодой был избран на пост 29 ноября 2019 года во второй раз.

Как писал NEWS.ru, глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что на территории 55-й мотострелковой бригады зафиксирована вспышка COVID-19. В связи с этим он планирует обратиться в Минздрав с просьбой направить в республику бригаду врачей для помощи местным медикам в борьбе с новым заболеванием.

По данным на 12 июля, коронавирусом за сутки в России заболели 6615 человек в 84 российских регионах. Клинических проявлений болезни не имели 22,5% пациентов.

Общее число заболевших на территории России составляет 727 162 человека. За период пандемии с инфекцией справились более 501 060 человек (+3615 за сутки), скончались от коронавируса 11 335 (+130 за сутки).