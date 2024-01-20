«Выбиты окна и посечен фасад»: Гладков сообщил о новом обстреле Гладков: ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Белгородской области

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Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в Белгородской области попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, в результате атаки в одном жилом доме были выбиты окна, а также посечен фасад. Ни один мирный житель не пострадал, уточнил глава региона.

Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. В одном частном жилом доме выбиты окна и посечен фасад. Оперативные службы работают на месте, — говорится в сообщении Гладкова.

Ранее сообщалось, что артиллерийский обстрел села Казачьи Лагеря Херсонской области со стороны ВСУ привел к гибели мирной жительницы, а также к многочисленным повреждениям домов. По данным Следственного комитета, украинские военные наносили артудары снарядами калибра 155-мм.

В Сети тем временем появились кадры этого обстрела. На них видно, что атака со стороны украинской армии привела к повреждению балконов и окон в многоэтажке. Местный житель рассказал, что один из снарядов попал в крышу. Как следствие, в квартире частично обрушился потолок.