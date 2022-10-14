Частный мастер по ремонту телефонов вынудил 80-летнюю пенсионерку из Новосибирска заплатить ему более 32 тысяч рублей за настройку интернета на смартфоне, установку нескольких приложений и «прошивку» телефона, пишет «КП-Новосибирск». Об афере, жертвой которой стала пожилая женщина, рассказала ее дочь. Со слов женщины, контакты частного мастера, представившегося Романом, старушка нашла в рекламной листовке на почтовом ящике.

Как рассказала пенсионерка, мастер заявил, что она сама виновата в поломке смартфона и теперь нужно менять всю прошивку.

Вы понатыкали и сломали. Пришлось менять всю прошивку,передала бабушка родственникам слова мастера.

По словам дочери пострадавшей, перед началом работы мастер из рекламной листовки не озвучил её матери сумму, которую понадобится оплатить. По мнению женщины, частный специалист выманил у бабушки деньги обманным путём: вынудил пенсионерку перевести озвученную сумму через приложение банка, установленное им же.

Когда 80-летняя женщина сказала, что не умеет отправлять деньги через интернет, он предложил отвести ее до банкомата. Бабушка отказалась, и тогда мастер показал ей, как правильно перевести ему деньги через приложение.

Мама отдала ему карту, и он по ней сам регистрировал онлайн-банк. Как я думаю, он просто увидел сумму, которую накопила пожилая женщина, — и прикинул, сколько может с нее взять. Если бы там была тысяча рублей, я сомневаюсь, что он попросил бы столько, — рассказала дочь обманутой пенсионерки.

На фразу женщины о том, что она собирается идти в полицию, обманувший старушку мастер ответил спокойным голосом: «Идите». Дочь пострадавшей написала заявление в правоохранительные органы по факту мошенничества. В настоящее время полицейские проводят проверку и разыскивают провернувшего аферу мастера, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Новосибирской области.

Как сообщалось ранее, пожилая жительница Москвы увлеклась биржевыми играми с биткоинами, но вместо прибыли лишилась почти 9 млн рублей. 75-летняя пенсионерка увидела объявление о возможности заработать в Facebook. Перейдя по ссылке, женщина попала на сайт зарубежной компании.