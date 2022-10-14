«Вы понатыкали и сломали»: бабушке настроили интернет за 32 тысячи рублей В Новосибирске с 80-летней бабушки взяли 32 тысячи рублей за настройку интернета на смартфоне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Частный мастер по ремонту телефонов вынудил 80-летнюю пенсионерку из Новосибирска заплатить ему более 32 тысяч рублей за настройку интернета на смартфоне, установку нескольких приложений и «прошивку» телефона, пишет «КП-Новосибирск». Об афере, жертвой которой стала пожилая женщина, рассказала ее дочь. Со слов женщины, контакты частного мастера, представившегося Романом, старушка нашла в рекламной листовке на почтовом ящике.

Как рассказала пенсионерка, мастер заявил, что она сама виновата в поломке смартфона и теперь нужно менять всю прошивку.

Вы понатыкали и сломали. Пришлось менять всю прошивку, — передала бабушка родственникам слова мастера.

По словам дочери пострадавшей, перед началом работы мастер из рекламной листовки не озвучил её матери сумму, которую понадобится оплатить. По мнению женщины, частный специалист выманил у бабушки деньги обманным путём: вынудил пенсионерку перевести озвученную сумму через приложение банка, установленное им же.

Когда 80-летняя женщина сказала, что не умеет отправлять деньги через интернет, он предложил отвести ее до банкомата. Бабушка отказалась, и тогда мастер показал ей, как правильно перевести ему деньги через приложение.

Мама отдала ему карту, и он по ней сам регистрировал онлайн-банк. Как я думаю, он просто увидел сумму, которую накопила пожилая женщина, — и прикинул, сколько может с нее взять. Если бы там была тысяча рублей, я сомневаюсь, что он попросил бы столько, — рассказала дочь обманутой пенсионерки.

На фразу женщины о том, что она собирается идти в полицию, обманувший старушку мастер ответил спокойным голосом: «Идите». Дочь пострадавшей написала заявление в правоохранительные органы по факту мошенничества. В настоящее время полицейские проводят проверку и разыскивают провернувшего аферу мастера, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Новосибирской области.

Как сообщалось ранее, пожилая жительница Москвы увлеклась биржевыми играми с биткоинами, но вместо прибыли лишилась почти 9 млн рублей. 75-летняя пенсионерка увидела объявление о возможности заработать в Facebook. Перейдя по ссылке, женщина попала на сайт зарубежной компании.