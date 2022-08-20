Жительница Асбеста побоялась жаловаться на оскорбившего её сына депутата Жительница Асбеста Елена Васенина отказалась жаловаться на оскорбившего её сына депутата

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница города Асбеста в Свердловской области Елена Васенина заявила, что не станет обращаться с заявлением в полицию на сына депутата местной думы Егора Александрина, который назвал её «грязью». Васенина не видит в этом смысла, поскольку отец юноши, по её словам, влиятельный человек в городе. Об этом горожанка рассказала изданию «Подъём».

У нас в городе всё завязано. Никто с Александриным связываться не будет. Он начальник в комбинате, это градообразующее предприятие. И закроет рот всем, — рассказала Васенина.

Жительница Асбеста добавила, что Александрин первый подошёл к ним и начал оскорблять, называя «грязью», а их автомобили «вёдрами».

Александрин подошёл к нашему автомобилю и упорно его рассматривал. Мы подумали: видимо, понравился. В шутку, без каких либо подоплёк, предложили покататься. На что понеслось: я в это ведро не сяду и вообще вы грязь. После этих слов я включила видеозапись. — добавила горожанка.

21-летний Егор Александрин — сын депутата Асбестовской думы Дмитрия Александрина. Молодой человек пошёл по стопам отца и тоже выдвинул свою кандидатуру в местный парламент.

В декабре 2020 года Дмитрий Александрин ударил женщину-депутата по лицу при обсуждении городского бюджета.

Ранее сообщалось, что силовики задержали Антона Натарова — советника губернатора Красноярского края — по подозрению в мошенничестве. Стражи порядка провели обыски в региональном отделении ЛДПР. Отец фигуранта Сергей Натаров — депутат Госдумы от той же партии.