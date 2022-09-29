«Вы дебилы?»: Меликов о призыве в военкомат в Дербенте по громкоговорителю Глава Дагестана Меликов раскритиковал призыв в военкомат в Дербенте по громкоговорителю

Фото: Head of Dagestan Press Service/via Global Look Press

Сергей Меликов

Глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал призыв в военкомат в Дербенте на автомобиле по громкоговорителю, сообщает Telegram-канал Mash. На заседании Совета Безопасности Дагестана Меликов, не стесняясь в выражениях, отчитал чиновников.

Как может военком Дербента с подобным текстом отправлять людей: «Всем гражданам мужского пола явиться в военный комиссариат города Дербента»? Вы мне скажите, что это за идиоты? Вы, что, дебилы? Кто их уполномочил ездить по городу? Это не что иное, как распространение фейковой информации, за которое сегодня тоже предусмотрена статья уголовного кодекса, — сказал Меликов.

Ранее стало известно, что в Дербенте всех местных мужчин призвали срочно явиться в военкомат. Как писал Telegram-канал «Осторожно, новости», машина МЧС колесила по всему городу, а из ее динамиков доносилось экстренное оповещение с требованием прийти в военкомат.

В свою очередь Меликов принес свои извинения жителям Дербента за этот случай. В своем Telegram-канале он попросил не поддаваться панике и заверил, что поручил всем ответственным лицам, в том числе правоохранительным органам, срочно разобраться в ситуации и принять самые строгие меры в отношении виновных.