«Вы что творите?»: водитель маршрутки побил девочку в Нижнем Тагиле РЕН ТВ: СК начал проверку после видео с побитой водителем маршрутки девочкой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет начал проверку после того, как в Сети появилось видео конфликта между водителем маршрутки и девочкой в Нижнем Тагиле, сообщает РЕН ТВ. На записи голос за кадром сообщает, что мужчина ударил подростка. По данным телеканала, спор начался в транспорте и продолжился на улице.

Вы начали, мужчина! Вы что творите? Девочки, несовершеннолетние, — заявила одна из пострадавших.

По информации канала, видеозапись изучили в региональном управлении Следкома. В ведомстве начали проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров, сообщают журналисты.

Ранее в Дзержинске Нижегородской области водитель автобуса № 15 обматерил школьника и выгнал его из салона без объяснения причин. Мальчик не доехал восемь остановок до своего дома. 15-летний школьник сел в автобус, который следует через поселок Желнино. На одном из остановочных пунктов водитель выключил свет в салоне. Других пассажиров, кроме школьника, в автобусе уже не было.

По словам ребенка, в случае отказа выйти водитель пообещал его избить. Позднее несовершеннолетний написал жалобу в МУП «Экспресс» и Минтранс области, начата проверка.