«Животные!»: в Сочи толпа напала на боксера из Белоруссии после ММА-турнира Бойцы ММА устроили массовую драку после турнира в Сочи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сочи участники турнира по ММА «Наше Дело 83» подрались во время пресс-конференции после спортивного мероприятия, передает портал MMA Meta. Несколько спортсменов напали на белорусского бойца Федора Колтуна. Инцидент произошел 26 мая.

Вы что делаете, животные! — крикнул Колтун в сторону оппонентов, когда драку удалось разнять.

На прошедшем турнире Колтун встретился с Никитой Ивановым. Во втором раунде Иванов получил серьезное рассечение, и в перерыве врач принял решение остановить бой. Победа была присуждена Колтуну техническим нокаутом.

После драки на пресс-конференции в тот же день Колтун в Instagram выложил фото с перебинтованной головой и сопроводил ее надписью: «Подрался — будь человеком».

Ранее бойцы ММА Наби Набиев и Али Инженер Хейбати были пожизненно дисквалифицированы после скандала на турнире Hardcore. Скандал продолжился, когда к нему подключился находившийся вне клетки дагестанский боец ММА Шовхал Чурчаев. Он заявил, что недоволен поведением Осипяна, и предложил ему «отойти, поехать и решить моменты».