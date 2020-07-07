Вузы Подмосковья предоставят абитуриентам больше 2,5 тыс. бюджетных мест

https://static.news.ru/photo/0df38c9c-c088-11ea-9522-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

В подмосковных вузах абитуриенты очной формы обучения получат больше 2,5 тысячи бюджетных мест.

Бюджетные места будут давать преимущественно абитуриентам педагогических направлений и IT-cпециалистам. Об этом заявила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Набор ведётся на самые различные направления. Абитуриенты могут подать документы в новом, дистанционном формате, — рассказала Каклюгина журналистам телеканала «360».

Документы не нужно подтверждать электронной подписью. Достаточно загрузить фотографию или скан заявления со своей подписью в электронную систему вуза. Подробная информация отражена на сайте каждого вуза. Каклюгина подчеркнула, что приёмная кампания уже стартовала.

NEWS.ru писал, что первый день ЕГЭ по русскому языку прошёл в штатном режиме. Об этом заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. Проведение экзамена в этом году разделили на два дня: 6 и 7 июля. Всего на него зарегистрировалась 671 тысяча человек. В первый день экзамен писали 428 тысяч человек.