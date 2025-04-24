В вузах некоторых регионов проверяют преподавателей в хиджабах и с бородой Вузы на Кавказе проверяют на экстремизм после лекций о сепаратизме

Фото: fsb.ru

Преподавателей вузов на Кавказе будут проверять на экстремизм после терактов в Махачкале и Дербенте, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, это также связано с преподавателем из Адыгеи Ибрагимом Шаовым, который навязывал студентам сепаратистские идеи и критиковал СВО. МВД проверяет преподавателей в хиджабах и с бородой.

Кандидат юридических наук рассказывал учащимся о «незаконном вторжении России на Украину» и обвинял власти в ведении агрессивной войны. Он также выдвигал идеи о выходе Адыгеи из состава РФ.

Сам Шаов объяснил, что проводил обычную беседу с заочниками-историками, представляя материал в виде ролевой игры и простыми словами. Он утверждает, что не давал политических оценок и нейтрально относится к СВО.

МВД, как отмечается, запросило у ректоров списки преподавателей, которые носят хиджабы, имеют бороды без усов или регулярно посещают мечети. Это якобы нужно для того, чтобы предотвратить влияние экстремистской идеологии, пропаганды и вербовки в сепаратистские группировки.

В июне прошлого года в Махачкале и Дербенте произошли теракты. Террористы напали на православные храмы, пост ДПС и синагоги, а также атаковали полицейские патрули. Погибли 20 человек, среди них числится православный священник. Также известно о 46 пострадавших.