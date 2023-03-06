Вузы в новых регионах до 1 мая начнут преподавать по стандартам России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вузы в новых регионах России до 1 мая приведут образовательные программы в соответствие с российскими стандартам, сообщает Минобрнауки. В ведомстве утонили, что для помощи учебным заведениям были проведены вебинары, посвященные вопросам нормативно-правового и методического обеспечения образовательной деятельности.

До 1 мая университеты новых территорий должны привести все образовательные программы в соответствие с российским законодательством о высшем образовании. С целью организации плавного и проработанного процесса перехода на единые стандарты Минобрнауки России провело серию вебинаров, — говорится в сообщении.

В Минобрнауки отметили, что в мероприятиях приняли участие более 400 работников научных и образовательных организаций высшего образования ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в связи с выходом российского высшего образования из Болонской системы Единый государственный экзамен отменяться не будет.

При этом был обновлен порядок проведения ЕГЭ в России. Согласно новым нормам, учащиеся смогут изменить указанные ими предметы для сдачи, а также перенести срок экзамена при наличии уважительных причин. Военнослужащие-срочники также получат возможность сдать экзамен для поступления в военный вуз в месте прохождения службы.