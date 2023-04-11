Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 20 километров На Камчатке на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс на высоту до 20 километров

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Вулкан Шивелуч, Камчатка

На Камчатке на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс на высоту до 20 тысяч метров, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН. Извержение началось утром во вторник по местному времени (поздним вечером понедельника по московскому времени). В населенных пунктах Усть-Камчатского района наблюдается пеплопад.

11 апреля 2023 года, 5:44 (20:44 мск), извержение вулкана Шивелуч. Согласно сейсмическим данным, высота пеплового выброса составила около 20 000 метров над уровнем моря, — указано в сообщении.

Шивелуч является одним из крупнейших вулканов Камчатки. На расстоянии 47 километров юго-западнее от него расположен ближайший населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района.

На сайте Камчатской вулканологической станции отмечается, что активность Безымянного начала расти еще с конца марта. Вулканологи отправились на станцию Апахончич 6 апреля для проведения аэрофотосъемки. Согласно дневнику экспертов, лава с вулкана начала сходить 7 апреля в 17:30, а пеплопад продолжался до утра 8 апреля.

Ранее пилот России Юрий Сытник в разговоре с NEWS.ru заявил, что выброшенный камчатским вулканом Безымянным пепел очень опасен для гражданских авиалайнеров. По его словам, абразивные частицы могут уничтожить работающий двигатель самолета за считанные минуты.