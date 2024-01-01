Вулкан Ключевской разбушевался в новогоднюю ночь РАН: на Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла высотой до 6 км

Фото: ИВиС ДВО РАН

Вулкан Ключевской на Камчатке в новогоднюю ночь выбросил шестикилометровый столб пепла, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Самый высокий действующий исполин в Евразии активизировался 27 декабря. В предыдущий раз пепел от извержения преодолел большую часть материка и осел в Скандинавии.

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на шесть километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 110 километров на запад-северо-запад от вулкана, — говорится в сообщении.

На пути распространения облака находятся несколько населенных пунктов. При смене розы ветров область распространения пепла может увеличиться.

31 декабря сообщалось, что вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 6,5 километра третий раз за сутки. Это стало случаем с максимальным шлейфом пепла. Вулкан относится к Ключевской сопке и расположен в 30 километрах от ближайшего населенного пункта — города Ключи. Столица региона — Петропавловск-Камчатский — находится в 360 километрах от него.

Ранее также сообщалось об активности вулкана Эбеко на курильском острове Парамушир. Он выбросил столб пепла на высоту 2,8 километра. Шлейф распространился в восточном направлении на расстояние более пяти километров.