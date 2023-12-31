Вулкан Ключевской на Камчатке в третий раз за сутки выбросил столб пепла

Фото: ИВиС ДВО РАН

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 6,5 километра третий раз за сутки, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Первый выброс был зафиксирован в 02:50 по московскому времени, второй — в 03:15. Третий раз стал самым масштабным по шлейфу пепла.

Эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 6,5 км н. у. м. Шлейф пепла протянулся на 180 км на северо-запад от вулкана. Авиационный цветовой код: оранжевый. Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок, — говорится в сообщении.

Вулкан относится к Ключевской сопке и расположен в 30 километрах от ближайшего населенного пункта — города Ключи. Столица региона Петропавловск-Камчатский находится в 360 километрах от него.

Первые два выброса не представляли опасности для авиаперевозок. Шлейф пепла от вулкана растягивался на 50 и 71 километр.

Ранее также сообщалось об активности вулкана Эбеко на курильском острове Парамушир. Он выбросил столб пепла на высоту 2,8 километра. Шлейф распространился в восточном направлении на расстояние более пяти километров.