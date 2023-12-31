Вулкан Ключевской на Камчатке подал признаки жизни Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 5,5 км

Фото: Alexandr Arkhipov/Russian Look/Global Look Press

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 5,5 километра, сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН. Выброс был зафиксирован в 02:50 мск 31 декабря. Чуть позже ученые объявили о повторном выбросе.

В 11:50 (02:50 мск) эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 5,5 км н. у. м. Шлейф пепла протянулся на 50 км на северо-запад от вулкана, — говорится в сообщении.

Второй выброс произошел в 12:15 по местному времени (03:15 мск). Пепел взлетел на высоту 6,5 километра, шлейф растянулся на 71 километр к северо-западу от вулкана. При этом специалисты подчеркивают, что активность Ключевского не представляет опасности для авиаперевозок.

Природный объект, известный также как Ключевская сопка, является самым высоким действующим вулканом Евразии, представляя собой правильный конус с вершинным кратером диаметром порядка 700 метров. Расположен в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района, население которого составляет порядка 4,5 тысячи человек.

Ранее вулкан Эбеко выбросил столб пепла на курильском острове Парамушир, это произошло утром во вторник, 26 декабря. Пепел поднялся на высоту 2,8 километра над уровнем моря.

До этого на исландском полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана вследствие землетрясения магнитудой 4,2. В Метеорологическом центре Исландии сообщили, что катаклизм зафиксировали к северу от города Гриндавик на юго-западе страны. Власти объявили чрезвычайное положение «в связи с высоким уровнем сейсмической активности».