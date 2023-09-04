Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 км

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Специалисты зафиксировали на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир пепловый выброс высотой 2,5 км, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, передает РИА Новости. Пепловый шлейф распространился на расстоянии до 10 километров в северо-восточном направлении.

Утром 4 сентября от Сахалинской группы реагирования на вулканические извержения поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2,5 километра над уровнем моря, — говорится в заявлении.

В настоящее время в Северо-Курильске пеплопада не наблюдается. Угрозы жизни для местных жителей также нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

Ранее в конце июля город Северо-Курильск в Сахалинской области накрыло облако пепла от вулкана Эбеко. Уточняется, что пепел над городом появился утром и его становится все больше. Извержение Эбеко продолжается уже пять лет. Только в июле произошло три больших выброса. В понедельник, 24 июля, частицы от его извержения поднялись на высоту 3 км, но шлейф ушел в сторону от города. Во вторник направление ветра поменялось, из-за чего утром пепловое облако двинулось прямо на дома. Отмечается, что в городе ощущается специфический запах сероводорода, наблюдается пеплопад.