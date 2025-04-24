Вулкан Безымянный на Камчатке пятый раз за сутки выбросил пепел Выброс пепла вулкана Безымянный на Камчатке поднялся на высоту 11 километров

Фото: Sherbien Dacalaniо/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вулкан Безымянный на Камчатке в пятый раз за сутки выбросил столб пепла, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Он поднялся на высоту до 11 километров над уровнем моря.

Эксплозии подняли пепел вулкана Безымянный на 11 километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 32 километра на северо-северо-восток от вулкана, — отмечается в сообщении.

На данный момент код опасности для авиации фиксируется на уровне «красного». Эти выбросы пепла представляют угрозу для всех типов воздушных судов.

Примечательно, что вулкан находится в 40 километрах от поселка Ключи. От Петропавловска-Камчатского его отделяют 350 километров.

Ранее сообщалось, что в Коста-Рике произошло мощное извержение вулкана Поас. После этого пепел поднялся на высоту четырех километров над уровнем моря, что стало рекордом для страны с 2017 года.

Также стало известно о сильном землетрясении в Стамбуле с магнитудой 6,2. Правоохранители сообщали о 236 пострадавших в результате стихийного бедствия. Всего было зафиксировано 127 подземных толчков. Никто из жителей и туристов не погиб, а травмы люди получали, преимущественно, из-за паники и собственных действий.