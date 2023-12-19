Второй за утро украинский дрон сбит над Брянской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией Брянской области сбит второй за утро беспилотный летательный аппарат, сообщили в Министерстве обороны РФ. Уточняется, что украинский дрон уничтожен около 10:00 мск.

Около 10 часов над территорией Брянской области дежурными средствами ПВО уничтожен еще один украинский БПЛА, — говорится в сообщении.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили о первом БПЛА, который также средствами ПВО был сбит над территорий Брянской области. Попытка террористической атаки была пресечена около 09:20 мск.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Сопычи. В результате этой атаки повреждено одно домовладение. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Также в понедельник, 18 декабря, группа украинских военных, состоящая из восьми человек, подошла к границе с Россией со стороны Сумской области. Российские пограничники вступили в стрелковый бой, который продлился примерно 30 минут. В результате перестрелки трое диверсантов скончались, оставшиеся сбежали. Отмечается, что среди них есть как минимум один раненый. Со стороны российских бойцов потерь нет.