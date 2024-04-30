Второй за сутки пожар в Подмосковье попал на видео Появилось видео пожара в промзоне в подмосковном Королеве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пожар на площади 150 квадратных метров зафиксирован в промышленной зоне в подмосковном Королеве, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС. Кадры с места событий появились в Сети, о пострадавших информации не поступало.

Здание одноэтажное, кирпичное, горение на площади 150 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар произошел в доме №11 по Ярославскому проезду. Причины возгорания пока не установлены, на месте происшествия работают экстренные службы.

Еще один пожар в Подмосковье был зарегистрирован в Раменской, площадь возгорание превысила отметку в две тысячи квадратных метров. По данным прокуратуры, огонь охватил производственное здание и часть открытой площадки.

Ранее мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил, что лесные пожары в Бурятии достигли жилой застройки, известно о возгорании некоторых домов. Градоначальник добавил, что для безопасности жителей проводится экстренная эвакуация, а все службы города работают в круглосуточном режиме.

До этого пресс-служба Авиалесоохраны сообщила, что к 30 апреля лесные пожары прошли 40 405 га в семи регионах России. В борьбе с природной стихией задействовано более 1800 специалистов, сотни единиц техники, а также 13 воздушных судов.