Второй за день дрон ВСУ сбили в небе над Белгородской областью Минобороны РФ: украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, атака была пресечена 14 апреля в 14:30 по московскому времени.

14 апреля около 14:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

В Минобороны ранее днем 14 апреля сообщили, что средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью. Дрон был самолетного типа. По данным ведомства, попытку Украины совершить атаку на российский регион пресекли около 13:30 мск.

До этого средства ПВО пресекли попытку ВСУ атаковать территорию Курской области. По информации Минобороны, над регионом были уничтожены два украинских беспилотника. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что среди мирных жителей никто не пострадал, разрушений инфраструктуры зафиксировано не было.

Глава Брянской области Александр Богомаз ранее сообщил, что в результате обстрела населенного пункта Суземки пострадала женщина. Она получила легкое ранение. По словам губернатора, ВСУ вели обстрел из ракетных систем залпового огня с применением кассетных снарядов.