https://static.news.ru/photo/6210baa6-6e54-11ea-82df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xueqi/Xinhua/Global Look Press

Ещё один случай заражения коронавирусом официально подтверждён на Ставрополье. Об этом заявил губернатор Владимир Владимиров.

Под подозрением на заболевание в регионе находились 11 человек, результаты теста пришли на 10 пациентов. Подтвердился коронавирус только у одного человека, сообщает «Интерфакс-Юг».

До этого коронавирусом заболела врач-инфекционист, вернувшаяся из Испании. Отправленные на карантин 11 человек как раз и контактировали с ней.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, скрывшая свою поездку в Испанию, была снята с должности. Ранее против Санниковой СК возбудил уголовное дело за халатность и сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей.