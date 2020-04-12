Второй роддом закрыли в Петербурге из-за пациентки с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/4ecfa5d4-7d03-11ea-8815-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Второй роддом закрыт на карантин из-за подозрения на коронавирус у одной из пациенток в Санкт-Петербурге. Это роддом № 10, до этого на карантин закрыли роддом № 16.

Пациентка переведена в больницу Боткина, тесты на коронавирус будут сделаны всем сотрудникам и пациентам роддома, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ограничительные меры были введены после того, как в петербургском родильном доме № 16 у одной из рожениц анализы на коронавирус дали положительный результат. COVID-19 обнаружили у молодой женщины на 28-й неделе беременности.

По состоянию на 12 апреля в России заболели коронавирусом 15 770 человек, умерли 130, выздоровел 1 291 пациент.