Второй поджог железнодорожного оборудования произошел в Дагестане SHOT: на станции Буйнакск в Дагестане во второй раз подожгли релейный шкаф

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Дагестане зарегистрировали второй случай поджога железнодорожного оборудования. По его данным, инцидент снова произошел на станции Буйнакск в черте одноименного города. Возбуждено уголовное дело.

По информации SHOT, неизвестные вскрыли релейный шкаф и подожгли его в ночь на 27 декабря — ровно через месяц после первого поджога. Канал пишет, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте происшествия шестилитровую пластиковую канистру. Предположительно, в ней был бензин.

Как пишут авторы канала, по данному факту возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). По этой статье виновным грозит до 20 лет колонии.

Первый поджог релейного шкафа на станции Буйнакск в Дагестане произошел в ночь на 27 ноября. Тогда по подозрению в совершении этого преступления задержали 14-летнего подростка. На допросе школьник признался в содеянном. Он пояснил, что его к совершению преступления никто не принуждал и не обещал вознаграждения. По словам подростка, он намеревался забрать из сгоревшего шкафа лом цветных и черных металлов.

Ранее сообщалось, что дежурный станции Филино, расположенной в Ярославской области, обнаружил самодельное взрывное устройство во время обхода. Предмет, похожий на СВУ, был найден утром 26 декабря в подкопе под бетонной стеной, окружавшей трансформаторные будки. Устройство было обезврежено прибывшими на место саперами.