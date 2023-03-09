Второе землетрясение магнитудой 5 произошло у берегов Камчатки

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Второе за день землетрясение магнитудой 5 произошло в море рядом с юго-восточным побережьем Камчатки. Об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. Данные ученых приводит ТАСС.

Магнитуда землетрясения составила 5, глубина очага — 61 километр, — рассказали специалисты.

По имеющимся данным, эпицентр землетрясения располагался в 204 километрах на юго-восток от Петропавловск-Камчатского городского округа. Известно, что звонки от местных жителей в ЕДДС не поступали. В настоящее время сейсмологи собирают информацию о случившемся и просят местных жителей сообщить, ощущали ли они толчки.

Ранее стали известно, что в море рядом с восточным побережьем Камчатки в четверг, 9 марта, было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Инцидент произошел в 04:10 по местному времени (19:10 мск 8 марта).

В начале марта в акватории Тихого океана возле Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5. Очаг располагался в 183 километрах юго-восточнее острова Итуруп на глубине 33 метра. По словам начальника сейсмостанции, информация об ощутимости катаклизма отсутствует.