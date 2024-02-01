Второе уголовное дело завели на красноярского экс-депутата Гольдмана

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Роман Гольдман

В отношении экс-депутата Заксобрания Красноярского края, предпринимателя Романа Гольдмана возбуждено второе уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального МВД. Бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Гольдмана объявили в международный розыск, подготовлены материалы в суд для его заочного ареста.

Следователями Главного управления МВД России по Красноярскому краю возбуждено второе уголовное дело в отношении Романа Гольдмана. Бизнесмен подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере, — сообщили в МВД.

По версии следствия, с мая по август 2023 года Гольдман, являясь генеральным директором ПАО «УК «Голдман Групп», для погашения долгов перед кредиторами убедил генерального директора ООО «Управление Агроактивами» выдать в долг более 327 млн рублей. Под гарантию возврата средств Гольдман предложил заключить договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале другого предприятия, не получив письменного разрешения на ее отчуждение. Подписав договор, Гольдман получил деньги и распорядился ими по своему усмотрению, не планируя возвращать.

На имущество холдинга Goldman Group наложен дополнительный арест на сумму 2,3 млрд рублей. Общая сумма арестованных средств таким образом превысила 4 млрд рублей.

Против Гольдмана уже ведется следствие по уголовному делу о мошенничестве со средствами пайщиков сельскохозяйственного кооператива «Агро вклад». Сам Гольдман сейчас находится не в России.

Ранее Сбербанк попросил признать Гольдмана банкротом. Соответствующее заявление поступило в Арбитражный суд Красноярского края.