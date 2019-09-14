https://static.news.ru/photo/4892659a-d6ea-11e9-8e5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: 76.mchs.gov.ru

Следственные органы в Ярославской области возбудили ещё одно уголовное дело по факту ДТП недалеко от города по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

На месте трагедии работают сотрудники регионального управления СК РФ, в том числе и руководитель ведомства по субъекту. В рамках производства проведут ряд экспертиз, чтобы составить картину произошедшего, говорится на официальном сайте СУ СК РФ по области.

Также уголовное дело возбудило УМВД по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Погибшие при столкновении грузовика и пригородного автобуса в Ярославской области водители транспортных средств опознаны. Информацию об этом озвучили в оперативном штабе на месте ДТП. Кроме этого, известно, что у пострадавшего в аварии ребёнка диагностирована тупая травма живота и ссадины на лице. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Как писал News.ru, ДТП произошло 14 сентября на 20-м км дороги Ярославль — Заячий Холм — Иваново. Виновником аварии стал водитель грузовика MAN. Он выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом ПАЗ. Погибли, по разным данным, от семи до девяти человек, 28 получили различные травмы.