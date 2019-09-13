https://static.news.ru/photo/2073b55c-d625-11e9-af48-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Инвалид второй группы Илья Путевский из Кемеровской области стал фигурантом второго дела о неуважении к власти. Об этом сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
В Кемерово первое дело о повторном неуважении. Местному жителю грозит штраф до 200 тысяч рублей или арест до 15 суток, — написал Чиков в своём Telegram-канале.
По словам правозащитника, на Путевского «участковый Цилих В.А., внимательно наблюдая за порядком в социальной сети „ВКонтакте“, усмотрел недопустимую критику власти». Полицейскому не понравилось, что местный житель раскритиковал партию «Единая Россия» и усомнился в авторитете Владимира Путина.
Несколькими днями ранее инвалид из Кемеровской области стал фигурантом уголовного дела об оскорблении судьи. Илья Путевский якобы показал судье Ксении Раймер средний палец, когда ехал на велосипеде, а работница фемиды находилась в автомобиле. Сам фигурант дела отрицает это.
В июле судья Раймер оштрафовала Путевского на 30 тысяч рублей по статье о неуважении власти за видеоролик в соцсети «ВКонтакте».