Второе чтение закона о местном самоуправлении предложили перенести на июнь

Второе чтение законопроекта об общих принципах организации местного самоуправления может состояться в июне, поскольку документ нужно обсудить с Министерством финансов РФ. Об этом ТАСС сообщил один из авторов документа, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, документ может быть дополнен нормой о возможности передачи полномочий от муниципалитетов регионам.

По словам депутата, действующая редакция законопроекта предусматривает две категории полномочий — непередаваемые полномочия и полномочия, которые можно передать от региона на муниципальный уровень. Однако в таких отраслях деятельности, как благоустройство, было бы более уместно нечто вроде совместного ведения, которое и предлагается в новой версии законопроекта. Кроме того, эти полномочия городов и муниципальных образований должны обеспечиваться финансово за счёт средств субъектов РФ.

До 20 мая продлеваем срок предоставления поправок, в июне будем рассматривать во втором чтении. Будем так предлагать, — заключил глава комитета.

Ранее Госдума подготовила законопроект, который коснётся изменений в системе местного самоуправления. В случае его принятия в России появятся два вида муниципалитетов: городской округ и муниципальный округ. Исключения составят только города федерального значения, где будут возможны внутригородские образования.