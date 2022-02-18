Второе чтение закона о местном самоуправлении предложили перенести на июнь

Второе чтение законопроекта об общих принципах организации местного самоуправления может состояться в июне, поскольку документ нужно обсудить с Министерством финансов РФ. Об этом ТАСС сообщил один из авторов документа, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, документ может быть дополнен нормой о возможности передачи полномочий от муниципалитетов регионам.
По словам депутата, действующая редакция законопроекта
До 20 мая продлеваем срок предоставления поправок, в июне будем рассматривать во втором чтении. Будем так предлагать, — заключил глава комитета.
Ранее Госдума подготовила законопроект, который коснётся изменений в системе местного самоуправления. В случае его принятия в России появятся два вида муниципалитетов: городской округ и муниципальный округ. Исключения составят только города федерального значения, где будут возможны внутригородские образования.