Вторая группа спасателей отправилась на Ключевской вулкан

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Горноспасательная служба МЧС

Вторая группа спасателей со скалолазным вооружением начала восхождение на вулкан Ключевская сопка, где, по последним данным, погибло восемь туристов, сообщается на сайте местного Центра обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности. Специалисты заявляют, что спасатели должны оказаться на высоте 4158 метров через сутки.

В настоящее время спасатели со скалолазным снаряжением начали восхождение, их оптимальная цель — добраться к полуночи до отметки 3300 метров к домику вулканологов, а утром с рассветом продолжить путь до отметки 4158 метра, — говорится в публикации.

Процесс поисково-спасательной операции может быть затруднен в связи с неблагоприятными погодными условиями, наличием пепловых облаков на склонах, таянием ледников, сходом селевых потоков и камнепадами.

Ранее заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский сообщил, что число туристов, которые умерли на Ключевском вулкане на Камчатке, выросло до восьми человек.

Крайняя попытка попасть на место происшествия с помощью вертолета началась в 10:30 (01:30 мск). Также отмечается, что температура ночью опускается до минус 14 градусов.

Сообщалось, что к месту ЧП выдвинулась наземная группа из 24 человек — 15 сотрудников Камчатского спасательного центра МЧС и девять членов поисково-спасательного отряда краевого ведомства. Они должны были подняться на высоту 1200 метров и разбить там базовый лагерь для оказания помощи пострадавшим.

Краевая прокуратура возбудила уголовное дело. По поручению регионального прокурора Дмитрия Рычагова будет проведена проверка организации и проведения туристического тура.