Вторая группа спасателей со скалолазным вооружением начала восхождение на вулкан Ключевская сопка, где, по последним данным, погибло восемь туристов, сообщается на сайте местного Центра обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности. Специалисты заявляют, что спасатели должны оказаться на высоте 4158 метров через сутки.
В настоящее время спасатели со скалолазным снаряжением начали восхождение, их оптимальная цель — добраться к полуночи до отметки 3300 метров к домику вулканологов, а утром с рассветом продолжить путь до отметки 4158 метра, — говорится в публикации.
Процесс поисково-спасательной операции может быть затруднен в связи с неблагоприятными погодными условиями, наличием пепловых облаков на склонах, таянием ледников, сходом селевых потоков и камнепадами.
Ранее заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский сообщил, что число туристов, которые умерли на Ключевском вулкане на Камчатке, выросло до восьми человек.
Крайняя попытка попасть на место происшествия с помощью вертолета началась в 10:30 (01:30 мск). Также отмечается, что температура ночью опускается до минус 14 градусов.
Сообщалось, что к месту ЧП выдвинулась наземная группа из 24 человек — 15 сотрудников Камчатского спасательного центра МЧС и девять членов поисково-спасательного отряда краевого ведомства. Они должны были подняться на высоту 1200 метров и разбить там базовый лагерь для оказания помощи пострадавшим.
Краевая прокуратура возбудила уголовное дело. По поручению регионального прокурора Дмитрия Рычагова будет проведена проверка организации и проведения туристического тура.