Вторая акция в поддержку Фургала проходит в Хабаровске

https://static.news.ru/photo/26fa75c0-c407-11ea-905e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

Вторая за два дня несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала проходит в Хабаровске, она началась в 12:00 (05:00 мск).

Люди собрались на площади Ленина у здания правительства края с плакатами, многие скандируют лозунги в поддержку губернатора. Позже, не собрав большого количества участников, митингующие пошли по центральным улицам, продолжая скандировать лозунги.

Точное количество участников Управление МВД или правительство края пока не озвучило, передаёт ТАСС. Приблизительно на площадь пришли несколько сотен человек. Полицейские сопровождают колонну демонстрантов, задержаний не производилось.

Это провокация в целях дискредитации вчерашней акции поддержки, — заявила пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко, комментируя происходящее.

Пресс-служба правительства Хабаровского края призвала жителей не поддаваться на провокации.

Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей и в организации покушения на убийство. В Следственном комитете отметили, что преступления были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Организованная преступная группа неоднократно совершала особо тяжкие преступные действия против жизни и здоровья предпринимателей. Сообщается, что помимо Сергея Фургала арестованы ещё четыре участника ОПГ.

Акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла 11 июня в Хабаровске. Журналисты утверждают, что местная полиция передала «более реальное» число протестующих, но МВД занизило данные. По информации корреспондентов «Коммерсанта», в шествии участвовали около 30 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru ранее, руководитель проекта мониторинга выборов «Комитет гражданских инициатив» Александр Кынев считает, что Кремль не сможет найти замену Сергею Фургалу.