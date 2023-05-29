«Всю семью порежу»: мать избитой девочки рассказала о новом нападении Мать избитой в Калининграде девочки рассказала, что на нее тоже напали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мать избитой в Калининграде девочки Юлия Чехова рассказала NEWS.ru, что одна из зачинщиц драки накинулась на женщину, когда та хотела поговорить по поводу вейпа, из-за которого произошел конфликт между 13-летними детьми. Чехова добавила, что отец девочки позже позвонил ей с угрозами.

По словам Чеховой, 10–12 подростков приехали снова избить девочку, но вместо этого встретились с ее мамой.

Она кинулась на меня, и мне пришлось применить перцовый баллончик. Ей, видимо, совершенно без разницы — взрослый человек или нет перед ней. После этого мне позвонил ее папа с угрозами, говорил: «Я сейчас приеду, всю вашу семью порежу». И тогда я, конечно, позвонила 112 и сказала, что мне угрожают. Я не знаю, что делать с этой семьей, из-за чего они пристали к нашей семье, что им надо. Заявление о факте угрозы я уже написала, потому что отец был в таком же неадекватном состоянии, как и его дочь, — рассказала Чехова.

Она уточнила, что также написала заявление по поводу распространения в Сети видео, где подростки избивают ее дочь и заставляют на коленях просить прощения за якобы украденный или потерянный вейп.

Чехова рассказала, что после происшествия перед ней извинился только один человек — отчим одной из нападавших. Он рассказал, что его падчерица неоднократно была в полицейских участках, связалась с плохой компанией и мужчина не может с ней справиться.

Ранее стало известно, что в поселке Молодежный Иркутской области школьники издевались над сверстником. В социальных сетях было опубликовано видео, на котором дети сбросили ребенка с горки лицом вниз.