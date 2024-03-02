«Всю квартиру разнесло»: хозяйка пострадавшей жилплощади о ЧП в Петербурге Жительнице пострадавшего дома на Пискаревском проспекте «разнесло» квартиру

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Обстановка на месте ЧП в жилом доме в Санкт-Петербурге

Жительница дома на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге, где ночью произошел взрыв из-за, предположительно, падения беспилотника, рассказала, что «разнесло» всю ее квартиру, пишет издание 78.ru. По ее словам, взрыв произошел на втором этаже пятиэтажного дома, а она вместе с мужем и детьми проживают на первом. Семья в момент взрыва ночевала в другом месте.

Пока ничего не понятно. Мы там не ночевали, нам позвонили, сказали приехать. Пока ничего не знаем. Говорят, над нами попало, где эпицентр, очаг. Но, судя по всему, досталось всем, — сказала женщина.

По словам жительницы соседнего дома, взрыв был настолько мощный, что в ее квартире все затряслось. Она добавила, что слышала взрыв даже через беруши, а из окна ее квартиры было видно «огненное зарево».

Ранее сообщалось, что в результате ЧП в пятиэтажном доме на Пискаревском проспекте повреждено как минимум 15 квартир. Предполагается, что взрыв произошел из-за падения беспилотника. Минобороны РФ пока не комментировало информацию.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в результате взрыва повреждено остекление балконов двух домов, жертв среди населения нет. Градоначальник также подчеркнул, что сейчас главной задачей является оценка уровня повреждений.