«Всё хорошо»: директор школы в Туринске о «мужчине с ружьём» в здании

На территории школы № 1 Туринска (Свердловская область) проводились учения прокуратуры и полиции, дети на уроках, рассказала NEWS.ru директор учреждения Лилия Емельянова. Таким образом она прокомментировала информацию в СМИ о мужчине, якобы проникшем в учебное заведение с охотничьим ружьём.

У нас всё хорошо, у нас проводили учения прокуратура с полицией на территории школьного двора. Дети в учебном процессе, их нигде не задействовали, — отметила Емельянова.

Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых также опроверг сообщения о проникновении вооружённого мужчины на территорию школы № 1 Туринска. Он отметил, что в служебных помещениях проводилась плановая тренировка «по действиям при возникновении различного рода чрезвычайных ситуаций».

Ранее стало известно, что количество пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) возросло до 43. Из них 12 находятся в стационарах, а остальные лечатся амбулаторно. В крайне тяжёлом состоянии находится только один человек — Тимур Бекмансуров, устроивший, по версии следствия, стрельбу в вузе. Накануне вечером ему ампутировали голень. Состояние остальных пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Стрельба в ПГНИУ произошла утром 20 сентября, в результате погибли шесть человек. 21 сентября в Прикамье было объявлено днём траура по погибшим.