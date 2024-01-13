ВСУ затихли на передовой: новости СВО на утро 13 января

Фото: МО РФ

Вертолет Ка-52

Украинские наземные силы не проявляли никакой активности за прошедшие сутки на Краснолиманском направлении, сообщил старший офицер пресс-центра группировки «Центр» Леонид Шаров. Артиллерия и авиация нанесли удары по более чем 150 выявленным целям ВСУ в районах Дроновки, Серебрянки и Северска.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 12 января, читайте в материале NEWS.ru.

ВС РФ обратили в бегство украинские войска

Минометчики группировки войск «Запад» поразили группу украинских военных, разгружающих боеприпасы на своих позициях, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По словам старшего офицера батареи с позывным Береза, участок обработали с двух минометов и максимально быстро, противник бежал, роняя ящики.

Вертолеты Ка-52 атакуют на Краснолиманском направлении

Ударная группа российских вертолетов провела атаку по живой силе и опорному пункту украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщил представитель Министерства обороны РФ. По его словам, удар был осуществлен с использованием неуправляемых авиационных ракет C-8 на крайне близком расстоянии в сложных метеоусловиях.

Фото: МО РФ

В США рассказали, как Россия добивает остатки украинской авиации

Остатки украинской авиации подвергаются уничтожению в результате действий российских самолетов с системами дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) типа А-50У, пишет Military Watch Magazine. Издание отмечает, что различные источники подтверждают серьезные потери истребительных подразделений ВСУ.

ВС России сбили украинскую «Бабу-ягу»

Подразделения противовоздушной обороны Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск России успешно сбили украинский гексакоптер «Баба-яга» в небе над Соледаром, сообщили в Минобороны РФ. Беспилотник нес четыре 82-миллиметровых мины в сторону позиций российских войск.

В ведомстве отметили, что десантники-зенитчики, ответственные за противовоздушную оборону, постоянно дежурят, обеспечивая защиту от воздушных атак и обеспечивая прикрытие соединения в ходе различных боевых операций. В данном случае, стрелок-зенитчик с ПЗРК «Верба» успешно приступил к выполнению задачи, обнаружил и уничтожил украинский гексакоптер «Баба-яга».

На Западе объяснили зацикленность Зеленского на Крыме

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает миф о возможности захвата российских территорий, чтобы и дальше удерживать власть, заявил британский эксперт Александр Меркурис. По мнению аналитика, политическая карьера украинца сейчас висит на волоске, и все, что помогает ему удержаться на плаву, — продолжение боевых действий и громкие заявления о вторжении в Крым.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

На Украине назвали ключевые цели ударов России

Российские военные используют авиацию и артиллерию для разрушения мостов на территории Украины с целью создания трудностей в логистике Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил киевский военный эксперт Михаил Жирохов. По словам аналитика, российские силы применяют различные методы, включая авиационные и артиллерийские удары, для уничтожения переправ.

Жирохов утверждает, что российские войска выбрали мосты одной из ключевых целей для атак, чтобы позднее создать зону безопасности. Таким образом Россия может предотвратить ракетные атаки ВСУ по своей территории, подчеркнул он.

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